Vopak | Rendement en risico mooi in balans

Het verhaal van Vopak is de laatste tijd weer heel consistent en voorspelbaar. En dat wordt duidelijk door de aandeelhouders geapprecieerd.



Net boven de verwachtingen

Vopak realiseert in het tweede kwartaal een omzettoename van 6,2% (tot €359 mln) tegenover hetzelfde trimester van 2022. Tegenover het eerste kwartaal is er wel een beperkte daling van €2,8 mln. Opgeteld geeft dat €721 mln voor het eerste halfjaar (+8,9% op jaarbasis) en dit ondanks een desinvestering (op de opslagterminal Savannah) van €25 mln en negatieve wisselkoerseffecten van €2 mln.

Dat levert in het tweede kwartaal een ebitda op van €245 mln tegenover €249 mln in de eerste drie maanden. Opgeteld is dat…