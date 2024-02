Vopak op weg naar oude top

Het aandeel Koninklijke Vopak NV (VPK) ontwikkelde zich positief en steeg 2,1% naar een slotstand van 33,32 euro.

Investtech: “Het aandeel is niet op een hogere koers gesloten sinds september 2023. De afgelopen maand is het aandeel 13,0% gestegen. Het ziet er ook technisch gezien goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn, maar heeft de weerstand rond 31,80 euro verbroken.”

Een stijging naar de oude top van 36 euro is aannemelijk.

