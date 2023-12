Voorzichtig met AEX (+ leestip)

Enige voorzichtigheid met de AEX kan geen kwaad.

Op RSI-niveau is de indicator al beneden de middenlijn gekomen. Op koersniveau dreigt hetzelfde als de AEX beneden de 780 komt, waarna ruimte is voor een daling naar 758. Fundamenteel breekt een rustige periode aan. Deze kan gemakkelijk worden benut om koopjesjager te lokken middels een correctie.

Angst voor de economie blijft bestaan. In China is de winst van het bedrijfsleven gedurende de eerste 11 maanden van dit jaar met 4,4% gedaald na -7,8% over de eerste 10 maanden. Mijn leestip over China staat in het FD: Nee, de dagen van Xi Jinping zijn niet geteld (fd.nl) . Het maakt de transformatie van het land heel duidelijk. Na ordening, de afbraak van de neoliberale façade is nu de binnenlandse saamhorigheid van het grootste belang.” Xi’s hele derde termijn – draait om dit doel: China bij elkaar houden. Xi’s economisch beleid is daaraan dienend. Hij heeft een consumerende middenklasse en de loyaliteit van de hightechgiganten…