Vooruitzichten aandelen zijn verbeterd – CashCow.nl

Na drie maanden van verliezen, zijn de vooruitzichten voor zowel aandelen als obligaties verbeterd, zegt Evan Brown, beleggingsstrateeg van UBS Asset Management.

Op korte termijn zijn beleggers volgens hem wel beter af op de aandelenmarkten, en hij ziet kans op een eindejaarsrally. “De daling van de wereldwijde aandelenkoersen in de afgelopen maanden is deels te wijten was aan de verkoopgolf op de obligatiemarkt, en dat was weer het gevolg van de kracht van de Amerikaanse economie en de groter dan verwachte uitgifte van Treasuries. Hierdoor vroegen beleggers een hogere compensatie voor langetermijnobligaties. Maar nu koelt de economie af, wat de druk op aandelenwaarderingen door stijgende obligatieyields weer doet afnemen. Hierdoor komt er weer wat meer aandacht voor de nog altijd goede onderliggende situatie van aandelen. De aandelenmarkt heeft volgens Brown overigens geen lagere obligatieyields nodig om te kunnen stijgen. Volgens hem is de afname van de volatiliteit op de…