Vooruitblik op Tesla: blijven marges op peil?

Tesla komt op woensdag 24 januari na het sluiten van de Amerikaanse beurs op Wall Street met de resultaten over het vierde kwartaal van 2024. Morningstar blikt daar op vooruit en dit zijn de belangrijkste punten waar beleggers op moeten letten:

Operationele winstmarges: de winstmarges van Tesla zijn gedaald van een hoogtepunt van 17% in het derde kwartaal van 2022 naar minder dan 8% in het derde kwartaal van 2023. We zullen kijken hoe de marges in het vierde kwartaal uitvallen, gezien de lagere verkoopprijzen die slechts gedeeltelijk gecompenseerd door lagere grondstofkosten en record-hoge productie en uitleveringen. Daarnaast is er de groeiende winstgevendheid van de business in energieopwekking en -opslag die de marges voor het volledige bedrijf kunnen opstuwen.

Vooruitzichten voor 2024: Hoewel het management van Tesla geen richtlijnen biedt in termen van traditionele financiële maatstaven zoals omzet of winst, bood het bedrijf wel een leveringsindicatie voor 2023 van ten…

Lees verder bij www.morningstar.nl