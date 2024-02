Vooruitblik op Nvidia: is het aandeel onder- of…

Als chipontwikkelaar Nvidia (NVDA) op woensdag 21 februari op Wall Street nabeurs met zijn jaarcijfers komt, dan zal bij beleggers vooral de actviteit op het gebied van datacenters op de radar staan. Deze activiteit domineert de omzet, winst en waardering van Nvidia. Het bedrijf heeft eerdere verwachtingen steevast overtroffen en heeft zijn vooruitzichten voor het komende kwartaal verhoogd. De analisten van Morningstar rekenen daar voor de komende periode ook op.

De grootste factoren die een plafond vormen voor de winstgevendheid van Nvidia zijn de beperkingen in het aanbod en Morningstar is benieuwd naar uitspraken van het bedrijf over of en hoe snel zijn productiepartners uitbreiden om aan de vraag naar zijn grafische processors (GPU’s) voor kunstmatige intelligentie te voldoen.

Kunstmatige intelligentie zal top of mind zijn bij beleggers die de jaarcijfers analyseren. We zien veel beweging binnen de AI-markt voor Nvidia en zijn concurrenten. Morningstar’s analisten vragen zich…

