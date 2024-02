Vooruitblik op Maersk: is het aandeel koopwaardig?

Rederij A.P. Moller Maersk (MAERSK B) komt op donderdag 8 februari met de jaarcijfers over 2023. De scheepvaartmarkt heeft last van overcapaciteit na de vraagpiek tijdens de corona-pandemie vraag. Dat resulteerde in een sterke daling van de winst in het derde kwartaal bij de Deense scheepvaartgigant. In het komende winstrapport zullen beleggers op zoek gaan naar tekenen van verbetering, niet alleen in de financiële vooruitzichten van het bedrijf, maar ook in de scheepvaartmarkt als geheel.

“De markt zal graag willen zien of de scheepvaart tekenen van verbetering vertoont”, zegt Michael Field, Europees marktstrateeg bij Morningstar. “K&N rapporteerde vorige week en daar leek dat inderdaad de boodschap te zijn”.

Bij de derdekwartaalcijfers van vorig jaar handhaafde Maersk zijn vooruitzichten voor het hele jaar, maar zei toen wel te verwachten dat de resultaten aan de onderkant zouden uitkomen van de eerder uitgesproken bandbreedte voor de EBITDA van $9,5 tot 11 miljard en…

