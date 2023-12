Vooruitblik op China in 2024: optimisme over herstel

De aanhoudende glijvlucht van Chinese beleggingen in de afgelopen drie jaar heeft beleggers zich doen afvragen hoe interessant China nu eigenlijk nog is. Zou het wellicht beter zijn om te beleggen in opkomende markten, maar dan zonder China daarin mee te nemen?

Een nieuwe dreun voor het sentiment was een recente downgrade van de credit rating voor Chinese staatsobligaties. Dit jaar over de periode tot 6 december is de Morningstar China Index met 11,9% gedaald. Gemeten sinds 2021 bedraagt de daling maar liefst 45%.

Een dag na de downgrade van de Chinese staatsobligaties, op 7 december verlaagde Moody’s Investors Service ook de ratings van 44 Chinese bedrijven. Acht Chinese banken, waaronder Bank of China en ICBC, kregen ‘Negatief’ als nieuwe rating. Ook e-commercegigant Alibaba, internet- en gamingreus Tencent en telecommer China Mobile kregen een downgrade voor de kiezen.

Moody’s gaf als redenen voor de verlagingen onder meer ‘brede neerwaartse risico’s voor de fiscale,…

