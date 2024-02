Vooruitblik op Ahold: hoe sterk beknibbelen we op…

Koninklijke Ahold Delhaize (AD) kennen we in Nederland van Albert Heijn met een landelijk marktleiderschap et een marktaandeel van 37%, maar meer dan de helft van de groepsomzet komt uit de Verenigde Staten (meer dan $60 miljard), waar het in een aantal staten een nummer 1 of 2 positie op de lokale markt heeft.

De supermarktsector kenmerkt zich door hevige concurrentie en flinterdunne marges met gevechten om marktaandeel waarbij tienden van procenten al enorme verschillen zijn. In het huidige economische klimaat komen daar de hoge inflatie en de afnemende koopkracht nog eens bij. Bezuinigende huishoudens kiezen met de hand op de knip vaker voor goedkopere huismerken. Bij de jaarcijfers komende woensdag 14 februari gaan we zien wat de effecten daarvan zijn.

De – sinds het samengaan in 2016 – Nederlands-Belgische kruidenier heeft zijn expansie en activiteiten over het algemeen verstandig beheerd, vindt Morningstar-analist Ioannis Pontikis, met weinig financiële leverage en een…

