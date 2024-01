Vooruitblik eurozone inflatie: wat zal december…

De financiële markten kijken uit naar de inflatiecijfers voor de eurozone die Eurostat op vrijdag 5 januari bekendmaakt; ze zoeken bevestiging dat de inflatie aan het afnemen is, zoals ook al bleek uit de eerdere inflatiecijfers van de afgelopen maanden.

De inflatie in de eurozone was 2,4% in november 2023 op jaarbasis, lager dan de 2,9% op jaarbasis in oktober. Een jaar geleden was de inflatie nog een stuk hoger: 11,1%.

In november waren de grootste veroorzakers van de inflatie diensten met +1,69 procentpunten), gevolgd door voeding, alcohol en tabak +1,37 pp en niet-energie industriële goederen +0,75 pp. En energie zorgde juist voor een bijdrage aan een daling van de inflatie, want het Europese prijsniveau daalde met 1,41 procentpunten.

Stagnatie groter risico dan hardnekkige inflatie

Volgens Tomasz Wieladek, Europees hoofdeconoom bij T. Rowe Price, zou de inflatie sneller kunnen dalen richting de ECB-doelstelling van 2 procent als er geen verdere schokken in de…

