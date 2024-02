Vooruitblik eurozone inflatie: wat kunnen we…

Uit de gegevens van januari over de eurozone bleek dat de inflatie was gedaald naar 2,8% ten opzichte van 2,9% in de maand ervoor, wat pleit voor een renteverlaging door de Europese Centrale Bank (ECB). De kerninflatie was met 3,3% echter hoger dan verwacht. Dit is wat we kunnen verwachten van de publicatie van de inflatiedata over februari.

Flashcijfers over de inflatie in de eurozone worden vrijdag 1 maart om 11 uur verwacht en de markten verwachten een verdere daling van de geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP). Volgens de consensusramingen van FactSet zal de inflatie met 2,5% bedragen ten opzichte van een jaar eerder, tegen 2,8% in januari.

Wat betekent dat voor het vooruitzicht van een renteverlaging door de ECB in het voorjaar? In de aanloop naar de monetaire beleidsvergadering van 7 maart merkten leden van de Europese Centrale Bank onlangs op dat de neerwaartse verrassingen van de inflatie in de afgelopen maanden waarschijnlijk een neerwaartse bijstelling voor 2024…

