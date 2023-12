Vooruitblik 2024 | Vijf Nederlandse favorieten

Op de Amsterdamse beurs heeft Beleggers Belangen in iedere sector een of twee favorieten. Een groot deel daarvan maakt ook deel uit van onze Portefeuille NL, zoals Fagron, Vopak, UMG, SBM Offshore, HAL Trust, CM.com, KPN en Unilever. Die portefeuille stond eind december op een totaalrendement van ruim +20%. Los van deze voorbeeldportefeuille met onze favoriete Nederlandse aandelen, selecteren we ieder jaar ook een handvol aandelen van eigen bodem waarvan we het meest verwachten voor de komende twaalf maanden. Van onze onderstaande vijf Nederlandse favorieten voor 2024 zit Arcadis overigens ook in de Portefeuille NL. De sectorfavorieten die nu nog geen deel uitmaken van onze voorbeeldportefeuille, staan…