Voormalig vriendinnetje Marco Borsato probeert het weer. Zie foto’s

Maar ze moet wel steeds meer en meer toegeven…

Iris Hond,pianiste en voormalige minnares van Marco Borsato, zette in eerste instantie haar appartement te koop voor 525.000 euro om die daarna te verlagen naar een vraagprijs van 495.000 euro

.Zelf kocht zij het luxe appartement in Hilversum in 2017 voor een prijs van 340.000 euro en liet er een hypotheek op vestigen van 356.358 euro. Er zat een winst in van zo’n 140.000 euro.

WINST IRIS HOND

Maar dit bleek allemaal niet genoeg en uit teleurstelling haalde ze haar appartement uit de verkoop. Nu probeert ze het maar weer en wel tegen een vraagprijs van 465.000 euro. Inmiddels heeft Iris dus al 60,000 euro moeten inleveren.

Wel houdt ze op deze vraagprijs nog een winst over van rond de 109.000 euro. Ook niet te versmaden..Wat krijgt de koper voor dit geld?

Indeling van het appartement van Iris Hond

De woonoppervlakte bedraagt 89 vierkante meter en totaal telt het appartement drie kamers,…