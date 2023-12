Voormalig topbankier voorspelt Bitcoin koers van $1 miljoen in 2025

Voormalig Goldman Sachs bestuurder Raoul Pal gelooft dat de bullmarkt voor Bitcoin en crypto nog maar net begonnen is, ondanks de enorme stijgingen die we in 2023 al zagen. Raoul Pal vertelt aan zijn ruim 22.000 abonnees op YouTube dat de bullmarkt jaren kan duren en uiteindelijk een Bitcoin koers van 1 miljoen dollar kan opleveren in 2025.

Bitcoin koers van 1 miljoen dollar in 2025?

“Hier is de grafiek, de lange-termijn grafiek van Bitcoin sinds 2013. […] Op een paar details na toont deze een perfecte logaritmische trend. Zoals je weet denken wij dat de business-cycle ergens in 2025 zijn top bereikt en dat suggereert een gestoord target voor Bitcoin tussen de 500.000 en 1.000.000 dollar. Verwacht ik dat? Waarschijnlijk niet, maar wie weet?”, aldus Raoul Pal.

Raoul Pal suggereert dat de huidige bullmarkt-cyclus vergelijkbaar is met die van 2016-2017. Op dat moment stuurde een gigantische instroom…