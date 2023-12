Voormalig topbankier is extreem bullish over Ethereum

Voormalig Goldman Sachs bankier en Real Vision CEO Raoul Pal claimt dat enkele cruciale indicatoren een extreem bullish signaal geven voor Ethereum. Zolang het project van oprichter Vitalik Buterin boven de 2.000 dollar kan blijven ziet de nabije toekomst er volgens Raoul Pal goed uit voor Ethereum.

De koersactie van Ethereum blijft momenteel voor bullish patronen zorgen in de grafiek, zo claimt hij in deze tweet.

‘Meest bullish grafiek die ik ooit heb gezien’

In zijn tweet stelt Raoul Pal dat de huidige grafiek van Ethereum één van de meest bullish grafieken is die hij ooit heeft gezien. “De uitgezoomde grafiek van Ethereum blijft één van de meest bullish grafieken die ik ooit heb gezien”, zo vertelt Raoul Pal.

Volgens de macro-guru is de marktstructuur van Ethereum een weerspiegeling van de stijgende liquiditeit in de markt.

In de bovenstaande grafiek van Raoul Pal zien we duidelijk hoe Ethereum bijna een directe weerspiegeling is van de…