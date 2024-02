Voormalig Red Bull-junior Crawford maakt overstap naar Aston Martin F1

Het is een drukke dag voor het Formule 1-team van Aston Martin Racing. Eerder op maandag werd de auto gepresenteerd en direct voor een shakedown het asfalt opgestuurd, nu is ook Jak Crawford als juniorcoureur onthuld. De 18-jarige coureur gaat komend jaar naast zijn werkzaamheden als Formule 2-coureur veel F1-tests afwerken en de Amerikaan zal bovendien veel simulatorwerk voor de Britse renstal verrichten.

Crawford had al afscheid genomen van het Red Bull-opleidingstraject en is blij dat hij deze stap naar een ander F1-team mag zetten. “Aston Martin is een fantastische plek om te leren en te groeien. Het programma dat ze voor mij hebben klinkt opwindend”, begint Crawford. “Ik kan niet wachten om met iedereen aan de slag te gaan. Ik kan ook niet wachten om in de simulator te zitten. Tijdens raceweekenden kan ik mijn steentje bijdragen aan de prestaties van het team. Ik ben ontzettend blij dat ik later dit jaar de kans krijg om in de AMR22 te testen….