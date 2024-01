voormalig probleemkind Ngonge maakt miljoenentransfer naar Napoli’

FC Groningen lijkt een fraai bedrag op de rekening bij te kunnen gaan schrijven. Verschillende media melden dinsdagochtend dat (23) op het punt staat om Hellas Verona FC te verruilen voor regerend Italiaans kampioen Napoli. De Groningers namen een jaar geleden afscheid van de Belg maar bedongen daarbij wel een doorverkooppercentage, en gaan daarmee flink profiteren van de binnenlandse transfer.

De Belgische transferspecialist Sacha Tavolieri schrijft op X dat Hellas Verona en Napoli inmiddels een akkoord zouden hebben bereikt over een transfer van de Belg. Napoli zou een bedrag van tien miljoen euro (inclusief bonussen) overmaken naar de competitiegenoot. De bedoeling is dat Ngonge in Napels een contract tot de zomer van 2028 gaat tekenen, volgt de journalist daar aan toe. Fabrizio Romano bevestigt de berichtgeving even later, maar spreekt op zijn beurt van een vaste transfersom van maar liefst achttien miljoen euro, die door bonussen nóg verder op zou kunnen lopen. Ook de…