Voormalig onderduikadres Dre Hazes te koop. Zie foto’s

En dit heeft een zeer aparte geschiedenis…

VRAAGPRIJS HUIS ELS VAN GALEN

Els van Galen, de zus van Rachel van Galen, heeft haar eengezinswoning in Vinkeveen te koop gezet voor 549.000 euro. Zelf kocht Els dit huis in 2020 voor 4 ton en kreeg van haar zus Rachel een hypotheek van 410.000 euro.

ONDERDUIK DRE HAZES

Het huis kocht Els van Rachel, die haar uit dank voor de steun die ze van Els had gekregen een hypotheek verstrekte. Maar de liefde tussen de twee zussen bekoelde toen Dre, na een ruzie met zijn moeder, bij Els introk.

Woest was Rachel en dit is nooit meer goedgekomen. En toen Els Monique en kleine Dre feliciteerde was het huis helemaal te klein. En omdat Els bang is dat Rachel eerdaags de hypotheek wil terugtrekke,n heeft ze het optrekje maar te koop gezet.

Een optrekje met een woonoppervlakte van 187 vierkante meter. Totaal aantal kamers bedraagt zeven, waaronder zes slaap- en twee badkamers. Dit alles verdeelt over drie…