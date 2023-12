Voormalig model Yvette Broch hijst zich weer in kort sportbroekje voor opvallende comeback

Yvette Broch was lang gestopt met handbal en met Oranje, maar keerde onlangs terug op een wel heel bijzondere manier.

Van verliezend finalist bij Holland’s Next Top Model naar Expeditie Robinson en weer terug de topsport in. Yvette Broch kan het allemaal. Met al die verschillende activiteiten is ze één van de bekendste handbalgezichten van Nederland. Iedereen volgt dan nu ook met spanning de carrière van de handbalster. Vanwege haar modellenverleden is ze ook een zeer interessante Instagram influencer geworden. Yvette Broch laat iedereen smaken naar meer.

De mooie opening van Yvette Broch op het WK in Scandinavië

Het is ook weer tijd voor het WK handbal en dat wordt momenteel gehouden in Scandinavië. Afgelopen donderdag was daar de eerste wedstrijd. Yvette Broch maakte daar haar bijzondere comeback in de sport. En dat ging eigenlijk ontzettend goed. De Nederlandse ploeg versloeg met gemak Argentinië die het moest doen met een uitslag van 41-26. Dat Oranje weer op volle…