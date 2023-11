Voormalig groeiwonder Adyen verlaagt verwachtingen

De beleggersdag die op verzoek van aandeelhouders met enige haast werd belegd vanwege hun toenemende zorgen, ging vergezeld van een al even ongebruikelijke trading update over het derde kwartaal. Daaruit blijkt dat de netto-omzet van Adyen (ADYEN) in het derde kwartaal is gestegen met 22% op jaarbasis naar €413 miljoen. Op basis van constante wisselkoersen zou de omzet nog eens 4% extra zijn gegroeid, dus 26%. Het transactievolume aan verwerkte betalingen steeg 21% op jaarbasis.

Adyen stelt ook nieuwe doelen, namelijk een netto-omzetgroei van “lage 20’s tot hoge 20’s” gemiddeld per jaar tot en met 2026 en een EBITDA-marge van boven de 50% in 2026.

Die cijfers liggen beduidend lager dan de eerdere verwachtingen, want eerder sprak Adyen van een verwachte omzetgroei tussen de “mid 20’s en lage 30’s” en een EBITA-marge van boven de 65%. Een duidelijk verschil tussen oud en nieuw dus.

Het aandeel Adyen krijgt bij de opening van de handel op de Amsterdamse beurs op donderdagochtend…

