Voormalig Coinbase Manager aangeklaagd voor cryptohandel met voorkennis

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft de ex-manager van Coinbase en 2 anderen aangeklaagd wegens schending van de geheimhoudingsplicht. Het drietal pleegde cryptohandel met voorkennis voorafgaand aan hun beursnotering Coinbase. Volgens de Amerikaanse autoriteiten gaat het om minstens negen tokens die bij Coinbase verhandeld kunnen worden. De medewerker zou de tokens vooraf gekocht hebben met voorkennis. Dit is te lezen op de website van het Amerikaanse ministerie van Justitie.

SEC heeft strafrechtelijke aanklacht ingediend voor cryptohandel met voorkennis

De aanklacht is met name gericht tegen Ishan Wahi. Hij bekleedde een functie als productmanager bij Coinbase. Hij wordt aangeklaagd voor bankfraude en connecties met een “cryptohandel met voorkennis”. Daarnaast is er nog een extra aanklacht: de tokens worden gezien als ‘effecten’. In Amerika kun je niet zomaar een waardepapier kopen, uitgeven of verhandelen. Die aanklacht komt op haar beurt van de…