Voorkennis | Zit er meer in het vat in 2024? En Een nieuwe cryptospeculatie

Het eerste hoofdonderwerp zijn de opvallende koersbewegingen op verschillende markten sinds de piek van de Duitse en Amerikaanse tienjaarsrente van afgelopen najaar.

Daarna bespreken we de koersontwikkelingen van de Europese CO2-emissierechten, zoals weergegeven in de koers van de WisdomTree Carbon ETP. En tot slot legt collega Karel Mercx uit waarom hij een positie heeft ingenomen in de Etherium ETN VanEck.

Tijdschema:

Terugblik | Tot 19:00

Opvallende koersbewegingen | Tot 45:05

CO2-emissierechten | Tot 57:45

Etherium ETN VanEck | Tot einde

Shownotes: