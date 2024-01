Voorkennis | Zeven topdividendbetalers en koop Japan

Voor de andere hoofdonderwerpen licht onze dividendspecialist Menno een aantal van de meest stabiele dividendgroeiers in Europa en de VS uit en legt Karel uit wat nu de meest aantrekkelijke landen zijn om in te beleggen.

Daarnaast beantwoorden we ook voor de eerste keer vragen die tijdens de uitzending via de YouTube livestream aan ons werden gesteld. Wilt u de volgende keer ook meekijken, dan zijn wij te vinden via het YouTube-kanaal: Beleggers Belangen.

