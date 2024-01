Voorkennis | Record AEX en beleggen in je trouwste vriend

We gaan in op de koersdaling van Corbion en hoe om te gaan met koersdalingen naar aanleiding van analistenadviezen in het algemeen. We bespreken de kansen van beleggen in kabelfabrikanten die een grote rol spelen in de uitrol van het stroomnetwerk. We beantwoorden de vraag waarom wij huisdieren een heel interessante markt vinden om in te beleggen. En we trekken een vergelijking tussen twee bekende defensie-ETF’s.

Daarnaast beantwoorden we sinds begin dit jaar vragen die tijdens de uitzending via de YouTube livestream aan ons worden gesteld. Wilt u de volgende keer ook meekijken, dan zijn wij te vinden via het YouTube-kanaal: Beleggers Belangen.

Tijschema: