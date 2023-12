Voorkennis | Kansen op de drankenmarkt en wat ging er mis bij DSM?

In het eerste hoofdonderwerp bespreken we de internationale drankenmarkt. Waar liggen de kansen en wat zijn de gevaren? Ten tweede behandelen we in een vogelvlucht het jaar van DSM-Firmenich, een aandeel dat het afgelopen jaar meer dan 25% daalde. Wat ging er mis en gaat dat in 2024 beter?

Natuurlijk beginnen we zoals altijd met een uitgebreide terugblik op de afgelopen beursweek.

Tijdschema:

Terugblik | Tot 25:50

Drankenmarkt | Tot 40:30

DSM-Firmenich | Tot einde

Shownotes