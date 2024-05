Wat zijn de Voor- en Nadelen van een Broodfonds?

Als zelfstandig ondernemer is het verstandig om een financieel vangnet te creëren voor het geval je plotseling niet meer kunt werken. Dit kun je doen door een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten, maar ook door je aan te sluiten bij een broodfonds. Ben je benieuwd of dit iets voor jou is? Hieronder staan de voor- en nadelen van zo’n fonds op een rijtje.

Voordeel: makkelijk instappen

In vergelijking met een arbeidsongeschiktheidsverzekering is het bij een broodfonds een stuk makkelijker om in te stappen. Wie deel wil nemen, hoeft zich vaak alleen maar aan te melden. Nadat je het inschrijfgeld betaald hebt, ben je vaak direct lid. Sluit je een AOV verzekering van Univé af? Dan moet je vaak aan een aantal strenge voorwaarden voldoen. Bovendien moet je een medische test doorlopen als onderdeel van de aanvraagprocedure.

Voordeel: minder vaste kosten dan voor een AOV

Een tweede voordeel van een broodfonds is dat je minder vaste kosten hebt dan bij een AOV. Je betaalt eenmalige inschrijfkosten van 225 euro, een contributie van 12,50 euro per maand en een zelf gekozen maandelijks inleg tussen de 33,75 en 112,50 euro. Hierdoor kun je al lid worden van een broodfonds voor 46,25 euro per maand. Voor dit geld kun je bij lange na geen AOV afsluiten.

Voordeel: iedereen kent elkaar

Een broodfonds bestaat uit minimaal twintig en maximaal vijftig ondernemers. Vaak gaat het hier om ondernemers uit dezelfde plaats, waardoor iedereen elkaar kent. Er zijn regelmatig bijeenkomsten waar alle deelnemers elkaar ontmoeten. Hierdoor weet je naar wie je geld gaat als iemand arbeidsongeschikt raakt.

Voordeel: het geld op je broodfonds-rekening blijft van jou

Als je lid wordt van een broodfonds, krijg je een eigen broodfonds-rekening. Hier komt het geld op te staan dat je maandelijks inlegt. Raakt iemand arbeidsongeschikt? Dan wordt een deel gebruikt om de persoon in kwestie te steunen. De rest van het geld blijft van jou. Als je besluit om uit het fonds te vertrekken, neem je dit geld mee.

Nadeel: maximale uitkeringsduur van 2 jaar

Een broodfonds heeft de nodige voordelen, maar er zitten ook nadelen aan. Zo heb je bijvoorbeeld ‘maar’ 2 jaar recht op een schenking uit een broodfonds Univé. Ben je langer arbeidsongeschikt? Dan moet jij jezelf na deze periode financieel redden.

Nadeel: je krijgt nooit meer dan 2500 euro per maand

Ben je lid van een broodfonds en raak je arbeidsongeschikt? Dan heb je per maand recht op maximaal 2500 euro netto. Als je nu 4000 euro netto per maand verdient, ga je er behoorlijk op achteruit. Bij een AOV kun je tot 90 procent van je inkomen over de laatste drie kalenderjaren verzekeren, waardoor je vaak een hogere uitkering krijgt.

Nadeel: geen hulp bij re-integratie

Een laatste nadeel is dat je vanuit een broodfonds vaak geen hulp krijgt bij re-integratie. Hierdoor kan het langer duren voordat je weer aan het werk gaat. Bovendien loop je het risico dat je te vroeg weer begint. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering hoef jij je hier geen zorgen over te maken.