Een trap uitkiezen is best een klus, omdat je zoveel keuze hebt in materialen, kleuren en afwerkingen. In dit stukje hebben we het specifiek over metalen trappen en we zullen zowel de pluspunten als de minpunten bespreken. Er zijn verschillende soorten metaal die je kunt kiezen, zoals inox of roestvrijstaal, en je kunt zelfs kiezen voor een stalen trap met een kleurtje door poedercoating. Handig om te weten is dat je metaal ook goed kunt mixen met andere materialen zoals hout, marmer of glas. Hier zijn 5 voordelen van metalen trappen.

Super duurzaam

Metalen trappen van wdvmetaalbewerking.nl zijn echt supersterk en gaan heel lang mee. Ze krijgen niet snel last van dingen als houtrot of beestjes die het hout aantasten. Wat voor stijl je huis ook heeft, of het nou klassiek of modern is, een metalen trap past er altijd bij omdat ze zo stevig zijn. En omdat metaal zo sterk is, kun je met een metalen trap makkelijk grote afstanden overbruggen zonder dat je je zorgen hoeft te maken over de stevigheid.

Brandveilig

Een groot pluspunt van metalen trappen is dat ze niet branden. Als er brand uitbreekt, is het superbelangrijk dat je trap heel blijft. Omdat metaal niet brandt zal het vuur niet snel verspreiden. Dit is wel het geval bij een houten trap. Dat maakt metalen trappen een veilige keus voor je huis of elk ander gebouw, vooral als je snel en veilig weg moet kunnen in een noodgeval.

Minimaal onderhoud

Metalen trappen zijn ook super makkelijk in onderhoud en dat is echt een pluspunt. Je hoeft ze niet zoals houten of betonnen trappen steeds schoon te maken of te behandelen. Een keer af en toe snel schoonmaken is genoeg om ze jarenlang mooi te houden. Dat scheelt je een hoop tijd en geld!

Je kunt creatief zijn met design

Met een metalen trap kun je alle kanten op qua design. Je hebt keuze uit allerlei metalen, zoals inox, aluminium, gegalvaniseerd ijzer en roestvrijstaal. Zo kun je het perfecte materiaal kiezen dat past bij jouw huis. Je kunt metalen trappen ook combineren met andere materialen, zoals hout, marmer of glas, om je eigen unieke stijl te maken. Of je nu een rechte trap, een wenteltrap of een spiltrap wilt, met metaal kan het allemaal.

Geschikt voor binnen en buiten

Metalen trappen zijn echt handig omdat je ze zowel binnen als buiten kunt gebruiken. Je kunt ze dus overal neerzetten, in je huis of in de tuin, en je hoeft je geen zorgen te maken dat ze snel kapot gaan of het niet goed doen. Heb jij al een metalen trap in huis?