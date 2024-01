Voor zoveel geld heeft D’66 leider en minister Rob Jetten zijn ex uitgekocht. Zie foto’s

Rob Jetten, namens D’66 demissionair minister van Klimaat en Energie, en zijn partner Sjoerd van Gils zijn al een tijdje uit elkaar. Rob heeft zelfs alweer een nieuwe liefde in zijn leven.

VERDELING

Er moest echter nog altijd worden afgerekend, want het huis stond op beider naam. In 2019 kochten zij het huis in Ubbergen voor 450.000 euro en lieten er een hypotheek op vestigen van iets minder dan 560.000 euro.

UITKOOP BEDRAG ROB JETTEN

De gemeente heeft het huis getaxeerd op 570.000 euro, dus echt een vermogen heeft de uitkoop zeker niet gekost. Om hoeveel geld het gaat is niet bekend, maar zal zeker rond de 10.000 euro bedragen.

Ondertussen vliegt onze minister van Klimaat rustig heen en weer naar zijn nieuwe vriend in Argentinie.