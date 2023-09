Voor het eerst sinds herseninfarct van Mariska

Frans Bauer en zijn gezin werden begin 2022 opgeschrikt door het herseninfarct van Mariska Bauer. De echtgenote van Frans stelt het intussen weer best goed.

Mariska Bauer was voor het herseninfarct altijd een bezige bij. “Ik vloog van hot naar her, had altijd veel sociale contacten. Sinds mijn herseninfarct is dat niet meer zo vrijblijvend”, vertelde ze enkele weken geleden aan Hersenstichting.

“Inmiddels gaat het een stuk beter met me, maar nog altijd moet ik alles wat ik wil doen plannen. Op één dag kan ik maar een bepaald aantal activiteiten aan, anders loop ik mezelf voorbij”, vervolgt Mariska. Maar het gaat steeds meer de goede kant op. Dat ziet ook echtgenoot Frans Bauer.

“Ze kan al heel wat dingen opnieuw doen”, zegt Frans in Dag Allemaal. “Bij een herseninfarct wordt er een bepaald gebied in de hersenen uitgeschakeld. Daardoor kan ze nu minder goed tegen prikkels en is ze sneller moe. Maar ik ben trots dat ze van zo ver terug is kunnen komen.”

Frans en…