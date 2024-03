‘Voor hem is het een hard gelag’ – Voetbal International

Kian Fitz-Jim keerde in januari vervroegd terug naar Ajax, dat de middenvelder eigenlijk voor dit gehele seizoen zou verhuren aan Excelsior. John van ‘t Schip meende de jongeling nodig te hebben, maar heeft hem nog geen één keer ingezet. De coach heeft met Fitz-Jim te doen, maar wijst op de veranderde omstandigheden.

De twintigjarige Fitz-Jim hikt nu al een tijdje tegen het eerste elftal van Ajax aan. Om ervaring op te doen op het hoogste niveau liet de middenvelder zich eind augustus verhuren aan Excelsior, waarvoor hij in de eerste seizoenshelft tien competitiewedstrijden speelde. Tijdens de winterstop besloot Ajax vervolgens om hem sneller dan gepland terug te halen.

Sinds zijn terugkeer heeft Ajax twaalf wedstrijden gespeeld. Fitz-Jim heeft daarin geen enkele minuut meegedaan. ‘Voor hem is het best even een hard gelag nu’, zei Van ‘t Schip woensdag op zijn persconferentie richting de uitwedstrijd…