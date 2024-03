De Voor- en Nadelen van Online Casino Bonussen

Je hebt de advertenties al overal gezien. Je hebt zelfs een voormalige

Oranje-legende, Wesley Sneijder, die op televisie ook nog over online

gokken begint. Nooit zelf gespeeld, maar je begint een beetje nieuwsgierig

te worden; de bonussen, de gratis spins, de promoties.

Het enige probleem? Je begrijpt er eigenlijk he-le-maal niks van. Nou, de

waarheid is dat bonussen plus- en minpunten hebben. Het verschilt per

bonus, per casino. Dit is alles wat je moet weten.

Sommige bonusaanbiedingen = slechte deal

Gokkers hebben het vaak over bonussen, maar denken dat ze allemaal

hetzelfde zijn. Maar de slimme speler weet dat niet alle bonussen

evenwaardig zijn. Sommige vertegenwoordigen fantastische deals, terwijl

anderen niet eens de moeite waard zijn om je voor aan te melden.

Je moet het verschil kennen tussen een goede bonus (de plus) en een

slechte bonus (of de min, in dit geval).

De beste bonus die casino’s spelers bieden is ongetwijfeld de bonus zonder

storting. Ook bekend als de no deposit bonus, bieden veel Nederlandse

casino’s spelers deze risicovrije bonus aan. Het is een geweldige bonus om

mee te beginnen, omdat je geen eigen geld hoeft te storten om te beginnen

met spelen.

Maar er zijn bonussen die niet zo goed zijn, slecht, zeg maar de waarheid.

Gratis spins kunnen bijvoorbeeld geweldig zijn. Het hangt allemaal af van

de inzetvereiste, of de wagering requirement (WR). Als dat te hoog is

ingesteld, is het bijna onmogelijk om als winnaar uit het casino te lopen.

Cashback-bonussen zijn doorgaans ook inferieur aan de bonus zonder

storting, omdat deze bonus slechts een percentage van je verliezen aan je

terugbetaalt. Dat werkt als je al van plan was de weddenschap te plaatsen,

maar het is misschien niet zo logisch als de cashback niet 100% is.

Om de voor- en nadelen van bonussen te begrijpen, moet je daarom echt de

ins en outs van elk specifiek type bonus kennen. Ze zijn niet allemaal

hetzelfde en elk heeft zijn eigen kwaliteiten.

Begrijp waarom casino’s bonussen aanbieden

Op papier zien bonussen er natuurlijk geweldig uit. Gratis spins, no

deposit weddenschappen, spelen zonder enig risico, kans op het winnen van

een grote jackpot. Maar diep van binnen weet je dat casino’s geen bonussen

aan spelers geven alleen maar uit hun pure gulheid.

Nee, casino’s zijn bedrijven. Uiteindelijk zijn ze er om winst te maken.

Maar dat betekent niet dat bonussen geen goede zaak zijn voor de speler,

verre van dat. Casino’s weten dat ze te maken hebben met hevige

concurrentie om jouw interesse, en daarom is de aanmeldingsbonus bijna

altijd een veel betere deal voor de speler dan voor het bedrijf.

Bonussen zijn wat economen verliesleiders noemen. Het is iets met verlies

verkopen om verdere business met consumenten te stimuleren. In

supermarkten zijn loss leaders bijvoorbeeld vaak bananen of melk.

In de casino-industrie zijn bonussen net bananen. Ze hopen dat consumenten

niet alleen maar een banaan kopen en vertrekken, maar daarna ook blijven

en de producten kopen waar de winst wordt gemaakt (zoals roulette of

blackjack, om maar een voorbeeld te geven).

Zodra je dit concept begrijpt, kan je dan ook volledig profiteren van

bonussen. Meld je aan voor de nieuwe spelersbonus, win wat geld, geniet,

en dan weer tot de orde van de dag. Wacht tot het casino je een nieuw

aanbod stuurt om je terug te lokken, of ga gewoon door naar het volgende

casino.

Als je de bedoeling achter bonussen niet begrijpt, en je wordt de speler

waar het casino van droomt (degene die verliest!), dan wordt de bonus een

nadeel. Het draait allemaal om het hebben van awareness, zoals ze dat zo

mooi zeggen.

Bonussen zijn geweldig voor nieuwe spelers

Omdat casino’s nieuwe spelers proberen te verleiden om mee te doen met

allerlei deals, zijn de beste bonussen meestal voor aanmeldingen. Voor

bestaande spelers zijn er maar weinig promoties, of in ieder geval zijn ze

lang niet zo geweldig.

Dit is natuurlijk een generalisatie, maar het moet wel in je algehele

strategie worden ingebouwd. Over het algemeen is het een goed idee om rond

te kijken en te zien welke casino’s je het leukst vindt. Bonussen voor

nieuwe spelers maken dit een aantrekkelijke optie.

Dit betekent uiteraard niet dat bestaande spelers geen goede aanbiedingen

krijgen. VIP-spelers krijgen bijvoorbeeld vaak de best beschikbare

bonussen, omdat casino’s graag de high rollers binnenboord houden.

De absolute sleutel is zelfbeheersing, kunnen stoppen wanneer het echt

moet. Als een casino je geen goede bonusaanbieding stuurt via e-mail

marketing bijvoorbeeld, wacht dan tot ze je een leuke promotie sturen. Het

is dezelfde manier waarop andere online bedrijven werken: ze geven je

kortingscodes of gratis proefversies als je een tijdje weg bent geweest.

Je moet geduldig zijn.

Neem verantwoordelijkheid

Uiteindelijk moet je je verantwoordelijkheid nemen als je met casino

bonussen speelt. Als je het goed doet, kun je tegen een laag risico

genieten van de vele spellen. Je kan profiteren van gratis weddenschappen,

honderden gratis spins, en misschien zelfs een jackpot winnen (zoals

Marciano Vink dat ooit deed!).

Maar als je respectloos met je bonus omgaat, gokt zonder strategie en

blijft spelen ook al kun je het niet betalen, dan wordt de casino bonus

een groot nadeel. Het gaat allemaal om controle, het genieten van casino’s

als een spel (en niet als een manier om geld te verdienen!) en op de stop

knop kunnen drukken, quit while you’re ahead.