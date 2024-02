Voor dít krankzinnige bedrag koop je drie stroopwafels in het centrum van Amsterdam

Het leven wordt nu eenmaal duurder en duurder en daar dient men zich op aan te passen. Maar wie voortaan een stroopwafel in het centrum van Amsterdam wil scoren, moet zich toch echt laten omscholen tot cardioloog, daarnaast een OnlyFans lanceren en in de tussentijd geduldig afwachten tot je grootouders gaan hemelen om de erfenis op te strijken. Wellicht dat je dan op je zestigste verjaardag je keel kan smeren met het peperdure stroop des Vaderlands.

Vragen wat ze willen

Het eten in Amsterdam is vaak duurder dan in de rest van Nederland, of zelfs de rest van Europa. Het gaat dan voornamelijk om de restaurant en tentjes middenin het centrum, daar is de huur natuurlijk ook torenhoog. Die kosten moeten doorberekend worden. Vol zit het toch wel met alle toeristen, dus ondernemers lijken te kunnen vragen wat ze willen.

Wie is hier de gek?

Het schijnt dat eetkraampjes op de Kalverstraat nu echt absurde prijzen verzinnen. Zet…