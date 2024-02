Volumes Heineken vallen tegen | Morningstar

Heineken (HEIA) heeft in 2023 minder bier verkocht, maar wel omzet- en winstgroei geboekt door prijsverhogingen en kostenbesparingen. De netto-omzet steeg met 5,5% en de operationele winst 1,7%. Het biervolume daalde met 4,7%, waarbij de trend gedurende het jaar verzachtte; -5,6% in het eerste halfjaar, -4,2% in het derde kwartaal en -3,2% in het vierde kwartaal.

De oorzaak van de volumedaling is volgens Heineken vrij precies aan te wijzen: Vietnam en Nigeria, die samen goed zijn voor 60% van de volumedaling van 4,7%. Beide landen zijn belangrijke markten waar Heineken groot is en in Vietnam pakten prijsverhogingen verkeerd uit, waarbij ook nog eens een fiks negatief wisselkoerseffect van bijna een miljard euro ontstond door de bewegingen van de lokale munt.

Door Vietnam kwam de regio Azie-Pacific uit op een volumedaling van 10%. Voor de regio Europa is dat -3,6%; de regio Americas vertoonde een nipte volumegroei met 0,1%. Alles bij elkaar is de volumedaling in de belangrijkste…

