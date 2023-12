volop voetbal in binnen- en buitenland – Voetbal International

Om half vier kun je op Viaplay inschakelen voor de Bundesliga, waarbij Augsburg – Borussia Dortmund de meest aantrekkelijke affiche lijkt. Een half uur later kun je op dezelfde plek Manchester City aan het werk zien, of op Ziggo Sport afstemmen voor Atlético Madrid, en om 21.00 is het in Mestalla nog Valencia – Barcelona. In de Eredivisie spelen het opgeleefde FC Utrecht de laatste competitiewedstrijd van 2023, evenals subtoppers SC Heerenveen en Go Ahead Eagles. Allemaal te zien op ESPN.