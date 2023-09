Volop kansen met duurzame obligaties – Beleggers Belangen

Als belegger krijg je steeds meer mogelijkheden om in duurzaam opzicht het verschil te maken. Er is volop keuze uit strategieën die alleen beleggen in de meest duurzame bedrijven, of juist in ondernemingen die met slimme oplossingen en technologieën groene verandering in een stroomversnelling brengen. Een van de grootste duurzame groeimarkten in de beleggingswereld is opvallend genoeg te vinden in de obligatie- in plaats van de aandelenwereld. In de eerste helft van dit jaar werden maar liefst 1758 duurzame obligaties geplaatst met een totale waarde van $568 mrd. Om dat in perspectief te plaatsen: de totale waarde van nieuwe leningen is dit jaar ongeveer even…