Volgers verbaasd: Nicol Kremers maakt haar ouders met de grond gelijk

Nicol Kremers wil haar ouders graag duidelijk maken dat ze hen waardeert. En hoe kun je dat beter doen dan ze letterlijk met de grond gelijk te maken? Nicolleke laat daarom ‘daddy & mommy’ op haar voeten tatoeëren.

Mia nonna

Niet alleen de verwekkers van Nicolleke staan vereeuwigd op haar voeten. Ook haar oma krijgt zo’n zelfde ereplaats. ‘Mia nonna’ pronkt nu op de zijkant. Zoiets heeft natuurlijk wel internationale allure. Dat grootmoe geboren en getogen is in een Brabants gehucht, doet er verder niet toe. Misschien rijdt ze een fiat of bakt ze wel eens een focaccia af. Op een gegeven moment neem je dan gewoon afstand van je Hollandse roots.

‘Behandeld als voetveeg’

Nicol plaatst een filmpje van de tattoos op Instagram. In de reacties reageert men verbaasd. “Mooi, maar waarom onder aan je voet? Je zet je pa en ma toch dicht bij je hart,” schrijft iemand. Ene Klaas heeft daar wel antwoord op: “Misschien worden ze als voetveeg behandeld.”

