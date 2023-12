Volgers schrikken van rare actie Leontine Borsato: ‘Haal dat weg!’

Ondanks dat Leontine en Marco Borsato gescheiden zijn, weigert Leo de notoire achternaam uit haar Instagramaccount te wissen. Ze gaat alsnog als Leontine Borsato door het virtuele leven. “Haal dat weg!”

Kapper (maar als je aan de vacht van BN’ers noemt mag ‘hairstylist’ ook) Leco van Zadelhoff deelt een foto met Leontine op zijn Instagram. Op de foto heeft hij zijn snotkoker in haar kapsel hangen. “Schoon gewassen lekker ruikend haar… Love it! Niet dat ik bij iedereen mijn neus in het haar steek…,” schrijft hij erbij.

‘Waarom heet die vrouw zo?’

Leco tagt Leontine in de foto en het valt volgers op dat Leontine haarzelf op Instagram nog altijd ‘Borsato’ noemt. “Is het niet Leontine Ruiters?,” merkt een volger op. Ook een andere volger is in de war: “Waarom heet die vrouw nog steeds Borsato? Ze is van hem af! Heel raar.”

Scheiding

In 2020 klommen Leontine en Marco uit het…