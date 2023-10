Volgers Maxime Meiland is shock door bizarre schoolfoto

Maxime Meiland (27) bombardeert het internet met foto’s uit haar zogenaamde schooltijd. Volgers spreken zich verrast uit over hoe goed ze eruit ziet. En inderdaad, de foto’s liegen niet er niet om. Of toch wel?

Artificial Intelligence

Op Instagram plaatst Maxime een reeks verschillende schoolfoto’s. Onder de post reageren mensen dingen als “Een plaatje. Je bent altijd mooi geweest!” en “Mooie dame, met veel verschillen door de jaren.” Toch is niks wat het lijkt, want de kiekjes zijn namelijk door een speciale artificial intelligence-app gecreëerd. Er is namelijk een trend gaande op sociale media waarin mensen een middelbare school-versie van zichzelf laten maken, aan de hand van recente foto’s van hunzelf.

Onder het mes

Maxime was helaas niet de mokerhete brugpieper als de fotoreeks op Instagram beweert. Op de gemanipuleerde portretten heeft ze namelijk al haar poppenneusje, maar met die verfijnde snotkoker zat ze destijds nog niet in de…