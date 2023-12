Volgers Marijn Kuipers kunnen bijna niet geloven hoe de blondine er van achterkant uitziet

Marijn Kuipers heeft een prachtig nieuw plaatje online gezet en beantwoordt daarmee een belangrijke vraag…

Presentatrice Marijn Kuipers toont trots haar achterkant

Marijn Kuipers heeft een nieuwe foto op Instagram gezet en daar zijn haar fans haar natuurlijk ontzettend dankbaar voor. De blondine heeft een foto genomen vanuit de sportschool. Want Marijn vindt het heerlijk om in de sportschool te zitten. Daar werkt ze volle bak aan zichzelf en dat kan je ook wel zien aan de presentatrice. Ze is uitstekend in vorm en velen van haar volgers genieten dan ook van de sportieve plaatjes die Marijn deelt. Dat doen ze voornamelijk, omdat Marijn meestal niet de meest bedekkende pakjes draagt tijdens het sporten. Deze keer was ze niet alleen aan het sporten. Ze had namelijk Frank van der Slot, ook wel bekend als Slotta op YouTube, meegenomen voor een heftige sportsessie. En dat zag er ongeveer zo uit!

Marijn Kuipers beantwoordt die ene belangrijke vraag

Met haar foto beantwoord…