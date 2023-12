Volgens Cardano oprichter zit het einde van bitcoin eraan te komen, klopt dit?

Tot nu toe was het eigenlijk onmogelijk om te bedenken dat er een dag zou komen waar dit uitgesproken zou worden. Zonder de uitvinding van Bitcoin, was er ook geen crypto-industrie. Alleen het lijkt er nu op dat de rollen beginnen te veranderen. In een interview van 7 december gaf Charles Hoskinson, de oprichter van Cardano (ADA), zijn eerlijke mening.

Wordt bitcoin overbodig?

Hoskinson erkende in het interview met Cointelegraph het historische belang dat Bitcoin heeft gehad en zei dat het belangrijk is om een digitaal activum te hebben met de reputatie van digitaal goud. Bitcoin heeft volgens hem de industrie nodig om te overleven ‘’en zeker de exchanges en alle andere infrastructuur, omdat het in die dimensie niet zelfvoorzienend is.’’

Vorig jaar zagen de voorspellingen er eigenlijk ook al een beetje hetzelfde uit en werd er gezegd dat het maar een kwestie van tijd was, voordat de Bitcoin onnodig zou worden en het lijkt erop dat de meeste gelijk gaan krijgen.

Door zijn…