Volgende cover voor Nicol Kremers al in aantocht

Nicol Kremers op de cover van Playboy

Nicol Kremers staat op de cover van de Playboy van deze maand. Ze vond het ‘een hele eer’ om op en in het blad te mogen staan, het is tenslotte haar passie. Toch was het voor haar iets heel anders dan de pikante content die ze normaal gesproken maakt.

We waren er sommige mensen toch een tikkeltje sceptisch over de ex van Peter Gillis op de cover van Playboy, zo ook Johan Derksen. Hij verdenkt het blad ervan dat haar foto’s gefotoshopt zijn. “Ze hebben haar nu zo geschminkt en misschien wel gefotoshopt dat haar hoofd er nu veel eleganter uit ziet dan dat ze daadwerkelijk is”, vertelde hij in Vandaag Inside.

De volgende cover voor Nicol

Het lijkt erop dat de volgende cover van Nicol alweer op de planning staat. Zoals we allemaal weten is Nicol hard aan het timmeren aan haar pikante carrière. Zo…