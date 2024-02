Volg de teampresentatie van Repsol Honda met Mir en Marini

Repsol Honda begint in 2024 aan een nieuw tijdperk. Na elf seizoenen heeft de Japanse fabrikant afscheid genomen van Marc Marquez, die zijn heil na enkele moeizame seizoenen bij Gresini Ducati zoekt. Het houdt in dat het fabrieksteam dit seizoen opnieuw met een gewijzigde line-up aan de start verschijnt. Luca Marini is aangetrokken als de vervanger van Marquez en hij wordt gekoppeld aan Joan Mir. De Italiaan komt over na twee seizoenen bij VR46 Ducati, terwijl zijn Spaanse teamgenoot juist aan zijn tweede jaar bij Honda begint.

Voordat het seizoen volgende maand in Qatar van start gaat, onthult Repsol Honda dinsdag vanaf 10.00 uur de livery voor de RC213V. De motorfiets zelf is behoorlijk veranderd ten opzichte van afgelopen jaar, iets wat na de teleurstellende resultaten in 2023 ook broodnodig was. Ook voor de livery kunnen we hoogstwaarschijnlijk rekenen op enkele flinke veranderingen. Naar verluidt krijgt titelsponsor Repsol – dat dit jaar 30 jaar…