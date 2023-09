Volendamse kneuzen bedreigen Lee Towers

De Rotterdamse zanger Lee Towers is bedreigd is door supporters van Jan Smit. Hij was uitgenodigd om te zingen bij een thuiswedstrijd van FC Volendam, waar Jan voorzitter is, maar het optreden werd op het laatste moment geannuleerd vanwege dreigementen aan zijn adres. De supporters van FC Volendam waren niet blij met de aankondiging van zijn optreden, wat leidde tot de annulering ervan. Henk Dissel werd uiteindelijk opgebeld om het optreden te doen.

“Heel triest en helaas de realiteit van vandaag”

Lee Towers uitte zijn teleurstelling over de situatie in een gesprek met weekblad Story, waarin hij het als “heel triest en helaas de realiteit van vandaag” omschreef. Ondanks de bedreigingen had hij het optreden graag gedaan, vooral omdat Jan Smit al jaren een vriend van hem is. Echter, de veiligheidsexperts achtten het niet veilig, waardoor het optreden niet door kon gaan.

Beter Laat Dan Nooit

Naast het geannuleerde optreden zou Lee Towers ook deelnemen…