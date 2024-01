Volendam-aanvaller Ould-Chikh wekt buitenlandse interesse – Voetbal International

Bilal Ould-Chikh heeft zich in de kijker gespeeld van onder meer Antalyaspor. Ook uit de Major League Soccer is er interesse voor de 26-jarige aanvaller van FC Volendam.

Ould-Chikh was met Volendam ter voorbereiding op de tweede seizoenshelft op trainingskamp in het Turkse Belek en daar is de belangstelling concreter geworden. Antalyaspor heeft navraag gedaan naar de voorwaarden voor een transfer. De buitenspeler heeft bij Volendam nog een contract tot medio 2025.

Vanuit de Major League Soccer en het Midden-Oosten wordt de voormalige jeugdinternational ook gevolgd. Ould-Chikh was in de eerste zestien speelrondes van dit Eredivisie-seizoen steevast basisspeler. Met een doelpunt had hij vlak voor de winterstop een groot aandeel in een bevrijdende zege uit bij SC Heerenveen, de eerste competitiezege voor Volendam sinds eind oktober.