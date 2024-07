Leer een Vogel Tekenen met Deze Makkelijke Tips!

Mensen vragen me vaak wat het eerste kwam: mijn interesse in vogels tekenen of vogels kijken. Ik moet antwoorden: “allebei.” De twee dingen zijn voor mij altijd samengegaan en ze vullen elkaar aan en ondersteunen elkaar. Tekenen dwingt me om meer naar een vogel te kijken en om vragen te stellen die ik niet zou hebben overwogen als ik alleen maar zou kijken. In die zin wordt tekenen een manier om te interageren met de vogel. Hier zijn wat tips die ik in de loop der jaren heb geleerd om je op weg te helpen.

Begin met grote vormen

Vogels zijn complex en tekenen is vereenvoudigen. Begin je tekening met grote vormen om verhoudingen en houding vast te stellen – een ovaal voor het lichaam, een cirkel voor de kop, een lijn om de hoek van de snavel en het oog weer te geven. Stel je het punt voor waar het lichaam op zou balanceren en zet daar een verticale lijn voor de voeten. Teken deze lijnen licht en gebruik ze als leidraad. Gebruik dan sterkere lijnen naarmate je de vorm opbouwt. Oefen met het zien van eenvoudige vormen op een levende vogel en experimenteer met het op papier zetten ervan. Al snel zul je de vogel in je schets kunnen zien, zelfs als je alleen maar een paar algemene vormen hebt getekend.

De veren gladstrijken

Bijna alles wat we zien als we naar een vogel kijken zijn veren. Dat in gedachten houden en ernaar streven om een goed begrip van veren te ontwikkelen, is fundamenteel voor het tekenen van vogels. De belangrijkste functie van veren is stroomlijning – vogels in staat stellen om zich gemakkelijk door de lucht te bewegen, zelfs op hoge snelheid. Alle veren groeien naar de staart toe en drukken tegen elkaar aan om een gestroomlijnd, aerodynamisch omhulsel te vormen. Nadat je je tekening bent begonnen met grote vormen, moet je die verbinden met vloeiend gebogen lijnen zonder scherpe hoeken of onderbrekingen. De enige plek waar een vogel er normaal gesproken “pluizig” uitziet, is aan de onderkant van het lichaam tussen de poten en de staart, en soms aan de achterkant van de kop.

Veren opzettelijk plaatsen

Elke individuele vogel bezit een duizelingwekkend aantal veren van verschillende grootte en vorm, elk gespecialiseerd voor een bepaalde functie en een bepaalde plaats op de vogel. De georganiseerde rangschikking van deze veren volgt bij alle vogels een vergelijkbaar patroon. Lijnen van veren stralen uit vanaf de basis van de snavel en lopen verder langs de rug en de flanken. Veren aan de voorkant van de kop, dicht bij de snavel, zijn het kleinst en deze kleine veren bewegen nauwelijks. Veren op het lichaam zijn langer en flexibeler, met veren op de flanken die vaak uitpluizen en omhoog staan om de onderrand van de gevouwen vleugel te bedekken. De lange veren van de vleugels en staart zijn lang, recht en stijf, en bewegen op heel andere manieren dan de veren van het lichaam.

De kleurpatronen van vogels worden ook grotendeels bepaald door de rangschikking van de veren. Het leren van de basisindeling van veren en hoe elke groep veren beweegt, is essentieel om het uiterlijk van een vogel te begrijpen.

Details observeren

Vogels bewegen veel en snel. Dit maakt ze uitdagend, maar niet onmogelijk, om naar het leven te tekenen. Ik besteed veel tijd aan het kijken naar vogels en denk er alleen maar aan om ze te tekenen. Aandacht besteden aan hoe een vogel zijn vleugels houdt, of het patroon van donkere markeringen op de flanken, of details van de vorm en kleur van de snavel, of een willekeurig aantal andere kenmerken, zal je helpen om die dingen te tekenen.

Foto’s bestuderen

Door close-up foto’s van vogels te bestuderen kun je details ontcijferen die in het echt heel moeilijk te classificeren zijn. Door te tekenen wat je op een foto ziet, kun je vormen en patronen verkennen zonder dat je te maken krijgt met de beweging (of verdwijning) van een levende vogel; je kunt zoveel tijd nemen als je nodig hebt. Probeer een studietekening, waarbij je methodisch de fijne kneepjes van een foto nabootst. Test dan hoeveel je hebt geleerd met een snelle schets van dezelfde afbeelding.

Zorg ervoor dat je ook levende vogels bestudeert en tekent wanneer je maar kunt. Hoewel foto’s nuttig zijn om technische details te leren, is de enige manier om vogels echt te leren kennen ze in het echt te bekijken.

Leren door te doen



De meeste van je illustratiepogingen zullen niet resulteren in mooie plaatjes, maar laat je daardoor niet ontmoedigen. Meet je succes af aan de inzichten en het begrip die voortkomen uit het proces. Elke tekening is een demonstratie van wat je weet over een vogel en zal ook onthullen wat je niet weet. Met oefening kun je die gaten in je kennis opvullen. Probeer een paar tekeningen. Bekijk een paar vogels. Probeer nog een paar tekeningen. Kijk nog meer. Veel plezier. Ik garandeer je dat je tekeningen beter zullen worden. Maar maak je daar geen zorgen over. Vogels tekenen is zoveel meer dan alleen vogels tekenen. Geniet van de voldoening om de wereld een beetje anders te zien en een beetje beter te begrijpen.

Top tips voor het tekenen van vogels