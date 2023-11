Voetbalster Vivianne Miedema poseert in pyjama voor goed doel

Normaal zie je Vivianne Miedema altijd in voetbalshirt en korte broek. Deze foto’s van Vivianne in haar pyjama mag je dus absoluut niet overslaan!

Voetbalster Vivianne Miedema maakt bijzondere foto

Het gebeurt wel vaker dat voetbalsters zich inzetten voor doelen waar ze in geloven. Vivianne Miedema is daarin absoluut geen uitzondering. De voetbalster maakt zich hard voor kinderen in oorlogsgebieden. Daarover zegt ze zelf: “Zoveel kinderen met nachtmerries over de hele wereld, die als ze wakker worden, nog steeds niet durven te dromen over een betere toekomst. Daarom is het zó belangrijk dat wij met z’n allen helpen en zoveel mogelijk kinderen, hopelijk, wel deze mogelijkheid kunnen geven.” Het is weer duidelijk dat Vivianne eigenlijk te goed is voor deze wereld. Om haar steentje bij te dragen heeft ze een eigen pyjama die je kan kopen in de winkel. Door de pyjama te kopen steun je stichting War Child en help je dus, samen met Vivianne Miedema, kinderen uit…