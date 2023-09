Voetbalster Lieke Martens deelt heerlijke privé foto vanuit hotelkamer

De prachtige voetbalster Lieke Martens heeft een heerlijke vakantie achter de rug en daar moeten natuurlijk wat foto’s van gedeeld worden.

Lieke Martens deelt spannend kiekje vanuit slaapkamer

Iedere bekende Nederlander is de afgelopen tijd op vakantie geweest. Zo ook Lieke Martens. Die deelt nu allemaal mooie foto’s van haar vakantie tripje. En natuurlijk zijn haar volgers daar ontzettend blij mee. Die genieten van alle mooie foto’s die Lieke met hen kan delen. De knappe brunette heeft dan ook best wel wat leuke foto’s gemaakt de afgelopen zomer. En die wil ze nu natuurlijk allemaal delen met haar fans. En dat komt goed uit, want die genieten natuurlijk weer enorm van alle prachtige plaatjes die Lieke Martens met hen deelt. Daarmee weet de knappe brunette iedereen weer een stukje blijer te maken.

Lees ook: Foto: Voetbalster Lieke Martens stapt uit haar comfortzone met gewaagde shoot

De mooie pakjes van Lieke Martens

Met haar verleidelijke lichaam weet Lieke Martens…