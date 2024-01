Voetballerij pakt Ajax-spits Brian Brobbey aan na actie: ‘Schaam je kapot!’

In de voetballerij wordt er uiterst kritisch gereageerd op de betrokkenheid van Ajax-spits bij het opstootje dat vlak na het duel tussen Hercules en Ajax (3-2) ontstond. Brobbey was woedend en moest door teamgenoten en leden van de technische staf in bescherming genomen worden.

Op sociale media krijgt Brobbey ervan langs na zijn rol binnen dit opstootje: “De scheidsrechter zal een keurig rapport opmaken, een schorsing lijkt mij”, schrijft iemand op X na het zien van de beelden. “Walgelijk zeg”, reageert iemand anders, terwijl andere voetbalsupporters Brobbey een clown noemen wegens zijn gedrag.



Artikel gaat verder onder video



Belangrijk is wel dat niet duidelijk is wat er in de wedstrijd tegen de Ajax-aanvaller is geroepen door een speler van Hercules, waar Brobbey zo boos op was. Ook na de wedstrijd is het in interviews niet duidelijk ter sprake gekomen, waardoor het lastig is conclusies te trekken over het moment vlak na afloop van de wedstrijd.

Lees verder bij www.fcupdate.nl