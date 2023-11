Voetballer Wesley Hoedt en zangeres Emma Heesters gaan hier samenwonen. Zie foto’s

Een bewijs dat de twee weer bij elkaar zijn….

Wesley Hoedt en Emme Heesters zijn weer een stelleltje, nadat lange tijd het niet duidelijk was of ze wel of niet samen waren, maar bekendeburen liet al eerder weten dat ze wel al samen een appartement hadd3n gekocht.

KOOPSOM APPARTEMENT WESLEY HOEDT EN EMMA HEESTERS

Zij kochten namelijk dit zeer luxe appartement in Amsterdam. Hiervoor betaalden de twee een koopsom van 1.119.000 euro en uiteraard betaald met eigen geld. Hiervoor hebben Wesley, die o.a. bij Anderlecht en Lazio Roma voetbalde en nu onder contract staat bij de Engelse club Watford, en Emma een optrekje met een woonoppervlakte van 185 vierkante meter.

INDELING APPARTEMENT WESLEY HOEDT EN EMMA HEESTERS.

Verder beschikt het appartement over drie slaap- en twee badkamers en koken kan in de zeer luxe keuken, die is voorzien van diverse inbouwapparatuur. Koude voeten zullen ze niet krijgen, want het hele appartement is voorzien van…