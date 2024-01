Voetballer Lars Veldwijk heeft een nieuwe verovering en die wil je zien

Voetballer Lars Veldwijk (32) scoort voornamelijk buiten de tribune. Waar hij eerst (volgens de vleeskeurders van FHM) de ‘mooiste vrouw van Nederland’ wist binnen te hengelen, also known as Monica Geuze, heeft hij nu weer goed beet. Hij wordt nu elke ochtend wakker naast de bloedmooie Romy D’Fonseca. Kijk en oordeel zelf.

Monica Geuze

Lars was eerder samen met Monica Geuze, met wie hij dochtertje Zara-Lizzy kreeg. Spijtig genoeg gingen de twee, ondanks relatietherapie, in november 2019 uit elkaar. Monica vertelde in haar podcast dat het co-ouderschap steeds beter gaat en ze nu prima met elkaar kunnen opschieten. Inmiddels in Geuze, die na Lars nog één serieuze liefdesverhouding had en wat losse scharrels, weer single.

Nieuwe aanwinst Romy D’Fonseca

Nu heeft Lars het getroffen met de oogstrelende Romy D’Fonseca. Romy is als influencer vooral druk met het verzamelen van likes en dat lukt haar aardig met zo’n…